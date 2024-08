El próximo 31 de octubre, Víctor Elías y Ana Guerra celebrarán su particular '1+1' y de seguro encontraremos entre los invitados a muchas caras conocidas. Se espera, por supuesto, que acudan muchos de los compañeros tanto de 'Operación Triunfo' como del elenco de actores de 'Los Serrano', dada la gran relación que existe a día de hoy entre Víctor Elías y el resto del equipo.

Por ejemplo, Natalia Sánchez (Teté, en la serie de Telecinco), quien fue pareja del Elías tanto en 'Los Serrano' como en la vida real, ya confirmó su asistencia a través de sus redes sociales. Pese a su sonada ruptura, ambos mantienen a día de hoy una gran amistad dado el vínculo conformado durante aquellos años.

Sin embargo, no todos los actores que conformaban la serie estarán. Una de las que ha confirmado que no asistirá ha sido Goizalde Núñez, que ha sido clara sobre su no asistencia a la boda.

Así confirmó Goizalde Núñez que no asistirá a la boda de Víctor Elías y Ana Guerra

Fue en una entrevista en 'Telecinco' cuando 'Lourditas', el papel que desempañaba en 'Los Serrano', confirmó su ausencia en la lista de invitados a la boda de su amigo Víctor Elías: "¿Que se casa? Sin avisarme. No sabía que se casaba. Le suelo ver de tanto en tanto, es de los pocos con los que guardo un vínculo, pero no voy a ir a la boda. No las aguanto".

Sin embargo, la actriz no tuvo malas palabras ni para el actor ni para el resto de actores de la famosa serie: "Se hizo un gran equipo durante esos años. Guardo muchísimas amistades". No obstante, Goizalde no estuvo tampoco en 'El Reencuentro' que organizaron Fran Perea y el propio Víctor Elías por los 20 años de 'Los Serrano'. "Debe haber algún grupo de WhatsApp, pero yo no estoy", sentenció.