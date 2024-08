Carlota Corredera lleva un tiempo apartada de la televisión. La periodista gallega dejó la pequeña pantalla tras su fulminante despido de Telecinco y desde entonces, siempre ha tratado de eludir el tema. Pero ahora parece que lo está superando y ha decidido romper su silencio.

La presentadora se ha abierto en canal y ha hablado sin tapujos sobre el universo Mediaset en su última entrevista. Y aunque no ha querido profundizar mucho en su despido, ya que es un tema que aún le duele, ha lanzado una advertencia a la cadena. "Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar. Yo cuando esté preparada lo haré."

Su respuesta es tajante cuando le preguntan por la 'mano negra' que pudo estar detrás de su despido. "La mano es la del patriarcado siempre. Y no son sólo hombres, son también mujeres", asegura. "Yo sé muchas cosas y otras las tengo que intuir porque no las sé... No tengo nombres, apellidos y caras de las personas que están satisfechas con que yo haya desaparecido de la pantalla. Pero lo puedo intuir", apunta. "Hay muchos enemigos que son invisibles, y su estrategia pasa precisamente porque no sepas quiénes son. El trasfondo es el machismo. Y lo he pagado con desgaste y con costes".

Tiene claro ya el documental de Rocío Carrasco, además de darle más visibilidad, supuso un antes y un después en su carrera profesional. "He sufrido y me ha casi destruido. Casi, casi. Pero no, no me ha destruido. He estado muy mal", confiesa.

De hecho, se habló de que su despido de Mediaset estuvo, en gran medida, motivado por su férrea defensa a Rocío Carrasco y a la lucha feminista. "He perdido muchísimo dinero en la tele por ser feminista, y he podido hacerlo porque no dependo de un sueldo para comer. Si yo dependiese de un sueldo para comer todos los meses, me hubiese tenido que meter mi compromiso feminista por donde hubiese podido."

"Rocío Carrasco sufrió mucho cuando yo dejé de presentar, pero no puedo decirte si se siente responsable o no. Los miércoles por la noche sembrábamos mucha pedagogía, levantábamos alfombras… Y todo lo que se había construido esa noche se lo llevaba una ola desde primera hora de la mañana siguiente. Se derrumbaba el castillo de arena", asegura sin tapujos Carlota Corredera en clara referencia a 'El programa de Ana Rosa'.