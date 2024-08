Ha estallado la guerra entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun. La de Pamplona ha estallado en redes sociales contando que la influencer la había echado de casa y no ha dudado en señalar a Kiko Jiménez como responsable.

"Mi hija Sofía me ha echado de casa. Todo inducida por el ser que tiene al lado. Habían cambiado todos los bombines de la casa. Salté la valla y me hice esta raja llena de sangre. Llamé a la Guardia Civil y bajó la policía", relata.

"Lo he asumido, estoy muy tranquila, mi hija está tan anulada que él le obligó a bloquearme del WhatsApp, la rata también. Ya os digo que os acabo de dejar de seguir tanto a ti Sofía como a la rata que llevas ahí colgando, no me intensáis ya".

"El karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones. Contaré todo delante España, sinvergüenzas. Ya no os quiero ni ver; ni a ti Sofía, que no pensaba que me ibas a hacer este daño despachándome de tu casa", le dice. "Qué peligro, Sofía, pero ya me darás la razón cuando te haya jodido bien. Recuerda que Rocío Carrasco contó una historia muy dura y esa misma historia la tienes tú encima cariño."

Maite también ha querido mostrar su preocupación por los animales que se han quedado en casa de su hija. "Desde que me despacharon de casa, mira que le dije a Christian que cuidase muy bien a Cuquina y a Galle, que las dejé en mi habitación, y que siguiesen en mi habitación como yo las cuide durante todo el tiempo que estuve allí. Pues Christian me ha dicho que la Cuquina y la Galle se han ido".

"Y como ya les da igual a ellos, pues ni se molestan en buscarlas ni nada. Es decir, Cuquina y Galle igual están muertas por ahí. Desaparecidísimas, me dan mucha pena mis animales, he llorado mucho por ellos. Me da mucha pena Marco, que lo tienen todo el día en casa sin pasear. Los cazuelos del agua retenida ni la cambian. Todo fatal, ahí la que era necesaria era yo y bueno, pues, tiene un precio. No os voy a perdonar jamás", asegura.

La respuesta de Sofía a los ataques de su madre

Unas horas después de que Maite Galdeano se despechara a gusto contra Sofía y Kiko, la influencer ha decidido romper su silencio y dar su versión de los hechos con un comunicado en el que destapa la situación que lleva viviendo desde hace años con su madre.

"Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo", comienza diciendo. "Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites", explica.

"Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal (Supervivientes) donde he sido muy feliz sin vivir la pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa", asegura.

"Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente", asegura.

"Necesito tiempo para gestionar esta situación, pero hay algo que tengo muy claro, y es que ante todo voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad", concluye.