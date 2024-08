El periodista Carlos Ferrando ha fallecido a los 76 años en Madrid. El comunicador conocido a nivel nacional por su paso por programas como 'Crónicas marcianas' o 'Qué tiempo tan feliz' ha sorprendido a todos los seres queridos, que se encontraban muy pendientes de él pese a gozar de una buena salud.

La actriz Alejandra Grepi, íntima amiga del periodista, ha sido la que ha encontrado a Carlos Ferrando en estado de deshidratación y con apenas pulso para mantenerse con vida. Pese a recurrir a los servicios sanitarios, finalmente no se ha podido llegar a tiempo para salvarle.

La trayectoria profesional de Carlos Ferrando están marcadas por su papel en la crónica social de nuestro país y sus años junto a María Teresa Campos marcaron un antes y después en el mundo de la prensa rosa. Por su cercanía con la familia, Terelu Campos ha querido rendirle un pequeño homenaje en sus redes sociales.

La colaboradora ha desempolvado una imagen del pasado que le trae muy buenos recuerdos y con la que ha destacado tres grandes ausencias.

"Hace pocos minutos me he enterado del fallecimiento del periodista Carlos Ferrando. Me quedo en shock porque ha sido algo inesperado. Tuve la oportunidad de trabajar con Ferrando en mucho programas que dirigía y presentaba mi madre, como en el de esta foto '¡Qué tiempo tan feliz!'", comienza.

"Pues sí, que tiempo tan feliz porque en esta imagen ya hay tres grandes ausencias. Primero la de Mariñas, después la de mi madre y ahora tú, Carlos. Sin duda la prensa del corazón de este país no hubiera sido lo mismo sin ti querido Carlos. DEP."