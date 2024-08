Los Mozos de Arousa ya han cumplido un año en 'Reacción en cadena'. Los gallegos continúan imparables en el concurso de Telecinco en el que ya acumulan un bote que supera los dos millones de euros. Como no dejan de ganar victorias, se espera que su premio sea mucho mayor.

En cada programa demuestran su gran compatibilidad en una de las pruebas más emblemáticas y decisivas como ‘Complicidad ganadora’. Han conseguido afianzar su puesto en el programa y cada vez ven más cerca su sueño de construir ese local social para su asociación Arousa Moza.

Cada tarde ofrecen a los espectadores del programa la dosis de tensión justa hasta que terminan acumulando cada vez más dinero, y se han ganado el cariño de la gente. Algo que tiene su parte positiva, pero que también le está costando asimilar a pesar del tiempo que llevan delante de la pequeña pantalla.

Sobre ello se ha sincerado Bruno Vila en una entrevista en 'El Español', donde ha hablado de la fama tras 'Reacción en cadena'. El gallego ha asegurado que les paran por la calle, les desean suerte, se quieren sacar fotos con ellos… pero también han pagado un alto precio.

"No nos esperábamos estar tanto tiempo en el programa. Pero estamos muy contentos porque al final eso significa que las cosas se están haciendo bien, que a la gente le está gustando ‘Reacción en cadena’ y todos estamos contentos. Hemos superado todas nuestras expectativas. Siempre decimos que si tiene que llegar un equipo que nos gane y perdemos, al menos por fin cobraremos", confiesa.

Entre las cosas que no le gustan es que ahora, tiene que tener más cuidado con lo que comenta en público. "Antes, al de la mesa de al lado no le interesaba tu vida, pero ahora puedes encontrarte con alguien que sí le puede interesar y escucha toda tu conversación", asegura. "La semana pasada iba andando por la calle y alguien, desde un coche, una persona me grabó. Eso es desagradable"

"Nada que unas gafas de sol y una gorra no pueda arreglar", reconoce también mientras asegura que su participación en el programa le ha aportado "una mayor autoestima, amistades, dinero e independencia", pero le ha quitado intimidad.