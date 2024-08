Cristina Tárrega lanza una propuesta a Los Javis en 'La vida sin filtros'. El programa de Telecinco abordó el pasado sábado las segundas oportunidades como tema principal de la noche. En este sentido, la también colaboradora de 'TardeAR' recordó su breve paso por el mundo de la interpretación que optó por abandonar por las propias exigencias de la profesión.

"Yo en dos ocasiones intervine haciendo cine y ya no quise intervenir más porque había que madrugar mucho", relataba la presentadora de 'La vida sin filtros'. Cabe destacar que Cristina Tárrega participó en la serie 'Esposados' y en la película 'Torrente 2: Misión Marbella'.

Durante todo este tiempo, según ha confesado la propia Tárrega durante la emisión de su programa, no ha parado de recibir ofertas, incluso una de Javier Ambrossi y Javier Calvo que no aceptó. "Es mi asignatura pendiente. Me han llamado los Javis, me han llamado muchos y ahora, desde aquí, le digo a los Javis que sí, que en la siguiente estaré, que voy a hacer una serie", lamentando que no aceptará la propuesta de los directores de cine.