La guerra personal entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera parece no cesar. Desde que hace unos meses el hijo de la colaboradora concediese una exclusiva bomba en la que anunciaba el divorcio de su mujer, Paola Olmedo y de paso, la "separación" de su propia madre, ya que aprovechaba para anunciar que la relación con su madre estaba rota y que una de las cosas que habían llevado a ese fatal desenlace era la excluciva que al parecer Borrego habría acordado ese contenido a espaldas de la pareja.

Todo esto se gestaba mientras la colaboradora concursaba en la última edición de Supervivientes y era a su regreso de Honduras cuando se enteraba por boca de su hermana Terelu de la bomba que su hijo había soltado en su ausencia.

Ahora, madre e hijo continúan distanciados y por el momento, no hay atisbos de que la relación se vaya a reconducir. Igualmente, los reporteros han preguntado a la televisiva sobre la última hora de la relación con su hijo y los escasos avances que se han produdido.

Distanciamiento

Cuatro meses después de la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo, y de que el hijo de Carmen Borrego arremetiese contra su madre en una demoledora exclusiva, su relación continúa siendo nula a pesar de los intentos de la tertuliana por acercarse a su hijo. Sin embargo, eso podría cambiar pronto, ya que Terelu Campos podría estar ejerciendo de mediadora para que se produzca la ansiada reconciliación en su familia.

La madre de Alejandra Rubio ha confirmado en '¡De Viernes!' que ella tiene una buena relación con José María y ha dejado entrever que su papel podría estar siendo clave para que su hermana y su sobrino acerquen posturas: "He coincidido con él varias veces y mi relación es afectiva, porque no puede ser de otra manera. No es que tenga relación diaria, pero cuando le veo es una relación normal y natural y le pido algunas cosillas" ha reconocido, sin aclarar si esas "cosillas" están relacionadas con Carmen.

"Yo creo que el acercamiento se dará de una manera natural y espero que sea más pronto que tarde. De alguna manera, hay un acercamiento familiar, pero lo que ocurre es confidencial" añadía Terelu, ilusionada con que madre e hijo entierren el hacha de guerra y vuelvan a ser la piña de la que siempre han presumido.

Unas declaraciones que Carmen ha preferido no comentar, dejando la pelota en el tejado de Terelu para no confirmar si es cierto que ha habido pequeños pasos entre José María y ella: "No voy a hablar de nada, tenéis que tenderlo, la que lo ha dicho es mi hermana preguntarle a mi hermana" ha afirmado ante las cámaras de Europa Press, asegurando que a pesar de que Terelu y su hijo se han visto "no hay nada más, no hay nada nuevo ni nada que contar". "Nada de qué hablar, de verdad, es que no hay nada" ha insistido con firmeza.

Siempre apoyando a José María a pesar de su distanciamiento, Carmen ha evitado pronunciarse sobre los rumores de que estaría encantada con la nueva ilusión de su hijo con una misteriosa joven con la que ha zanjado definitivamente su relación con Paola Olmedo. "No contenta ni no contenta, ni he hablado ni voy a hablar, no pongáis en mi boca cosas que yo no digo, ni caras que no pongo" ha sentenciado molesta.

Y es que aunque confiesa que le encantaría reconciliarse con su hijo, "como a tí te gustaría si tuvieras un problema familiar solucionarlo", la colaboradora prefiere no hablar nada relacionado con José María para no empeorar las cosas. "No hay más respuesta. No tengo nada más que decir, sabéis que de mi hijo no hablo, no quiero hablar ni lo voy a hacer ni lo hago en los programas que trabajo. Siempre os atiendo porque es vuestro trabajo y yo soy compañera, pero de lo que no hablo dentro, tampoco hablo fuera" ha dejado claro. "Intento estar tranquila y ya está, ¿cómo queréis que esté?" ha concluido, negándose a contar si su hijo le está dejando ejercer de abuela.

Carmen también ha aprovechado la ocasión para negar que tenga miedo de lo que pueda decir Edmundo Arrocet sobre ella o sobre Terelu: "Uy sí, un miedo horroroso, de verdad que no hablo de él. No hablo de nadie, no suelo hablar de nadie, no me gusta que hablen de mí, no me gusta hablar de nadie, cada uno es libre de hacer lo que quiera y se acabó. Yo no digo nada de nadie, yo siempre digo que mi madre estaba orgullosa de sus hijas y ahora estaría más, no puedo decir nada más" ha sentenciado.

Además, la hija de Teresa Campos nos ha contado que su sobrina Alejandra Rubio está "fenomenal, súper contenta que es cómo tiene que estar, súper feliz viviendo su embarazo", pero ha dejado en el aire si en el futuro podremos verla junto a Terelu y sus nietos en el parque disfrutando de su faceta de abuelas.