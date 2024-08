'Pasapalabra' vive una nueva etapa tras la victoria de Óscar Díaz, que se llevó el bote frente a Moisés Laguardia. Tras un sinfín de programas frente a frente, fue el madrileño quien se llevó el gato al agua y, de paso, un premio de 1.816.000 euros.

Ahora, viene época de conocer a nuevos concursantes, acostumbrarnos a nuevas caras y volver a engancharnos a un programa que es historia de la televisión nacional. Aunque de momento el programa no ha conseguido una pareja de jugadores que conquiste a los espectadores, pero en el último programa se produjo un regreso que lo puede cambiar todo.

"Para ti esto no es nuevo, pero ¿cómo te sientes al volver aquí?", le preguntaba la azafata al concursante que se jugaba un puesto en la silla azul. "Pues te diré una cosa es la primera vez que estoy en la silla azul en el lado derecho porque la otra vez que vine no había silla azul y luego he venido a especiales….", le respondía Nacho Mangut. "Aunque no sea nuevo es un momento tenso. Pero muy contento de esta oportunidad".

Nacho Mangut conseguía vencer en la 'silla azul' y se ganaba de nuevo un puesto en el programa.

"Tenemos a un grande. Inauguramos juntos esta nueva etapa en Antena 3", le decía Roberto Leal en cuanto se sentó en la mesa. Y es que Nacho Mangut fue uno de los primeros concursantes del concurso cuando el espacio se estrenó en Antena 3 en 2020. El extremeño logró permanecer entonces durante 79 programas en los que luchó contra Pablo Díaz.