'Ni que fuéramos' y todos sus colaboradores se han ido de vacaciones. En el mes de agosto el programa ha bajado la persiana para volver con más fuerza en septiembre, pero algunos de sus rostros más polémicos siguen dando de que hablar incluso fuera de la televisión.

Belén Esteban siempre está en el candelero. La de Paracuellos ha participado en 'Inédito Pódcast' donde se ha sincerado sobre el fin de 'Sálvame', de sus proyectos profesionales y de una de las peores experiencias de su vida, relacionada con un robo que sufrió en su casa mientras ella se encontraba de vacaciones.

"Yo estaba en Miami, que fui con dos personitas pequeñas, y estando allí me llaman para decirme que habían entrado en mi casa. Se llevaron todo, pero yo sé quién me robó", confesaba Belén. "¿Sabes quién te robó?", le preguntaba uno de los presentadores. "Sí, sé quién me robó por instinto mío", aseguraba.

Todas sus sospechas se centraron en una persona que acudió a su hogar para realizar "cosas de casa". "De esto hace ya 13 o 14 años. Se llevaron todo, pero lo que más me dolió es que se llevaran joyas que me había regalado mi abuela. Se llevaron dinero y la caja fuerte me la tiraron por las escaleras",

"Se llevaron mi ropa interior", confesaba anunciando que fue algo que la sorprendió profundamente. "Se llevaron gafas, me destrozaron la casa. Mi madre y mi hermano tuvieron que venir de Benidorm porque les llamó la policía".