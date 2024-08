En las últimas semanas los rumores sobre una posible salida de Ana Rosa Quintana de 'TardeAR' se han disparo. Unas declaraciones de la presentadora en las que confirmaba que ella estaba mejor en las mañanas y las bajas cifras de audiencia que lleva cosechando el programa desde su estreno, hicieron pensar que sus horas en Telecinco estaban contadas.

"Me hubiera quedado en las mañanas muy a gusto. Ahora estoy encantada con las tardes, pero en las mañanas estaba muy contenta y muy cómoda, llevábamos 19 años casi ganando todos los días, me levantaba con las audiencias tranquilísima y la tarde es más complicada", confesaba hace unos días en el pódcast de su colaboradora Marina Rivers.

"Yo creo que ahora ya estoy un poco fuera. No pensaba empezar un nuevo proyecto. Esto ha sido por todos los cambios en Mediaset, estuvieron muy pesados en que hiciera las tardes, si no, yo hubiera aguantado en las mañanas uno o dos añitos y ya. Ahora tengo una responsabilidad con un equipo detrás, que no podemos dejar en la estacada y llegará un día en el que se den las circunstancias para que me retire", confesó. Unas palabras que llenaron titulares que su sobrino quiso aclarar en 'TardeAR'.

"Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas", le preguntó su sobrino en su vuelta al programa. "¿Qué me voy? ¿A dónde me voy a ir?", respondió ella sorprendida. "No lo sé, pues eso digo yo. Ahora que estamos aquí en familia, tranquilamente, a solas, yo le voy a preguntar a la tita a ver si se va o no se va",

"No me voy ni del todo ni del nada. Me voy de vacaciones y volveré de vacaciones", aclaró. "En septiembre, aquí voy a estar sentadita", terminó diciendo que, al menos por su parte, su continuidad en 'TardeAR' está asegurada.