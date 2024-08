'First dates' abrió una noche más su restaurante recibiendo a una soltera que dejó muy clara las cosas a su cita. Paula se presentó al programa presentado por Carlos Sobera como una princesa Disney "basta". El dating show le concertó una cita con Emilio, un joven amante del baloncesto que no había mantenido ninguna relación hasta el momento.

A primera vista, ambos han sentido una gran atracción que se ha ido desvaneciendo conforme iba avanzando la velada. Emilio quiso saber si Paula practica algún deporte. La respuesta de la soltera no pudo ser más clara: "Le pegué un raquetazo que no sabía si salía de allí. Se levantó, le compré un polo y me perdonó", aseguró la joven.

Pese a todo, la soltera si compartió su gran pasión por la lectura. Emilio se quedó decepcionado al conocer las pocas aspiraciones de su cita que afirmó "conformarse con vivir con su pareja en una casa modesta". Tras esto, la cita fue a peor cuando se trató el tema sexual.

Paula, analizando al soltero, supo ver como era Emilio en el sexo: "Tú eres de ponerla a cuatro patas y ya está". Las palabras de la joven no sentaron nada bien al soltero que no mostraba mucho interior por las relaciones sexuales: "No soy de ponerme a lo Indiana Jones", hacía saber fuera de cámaras. La reacción de la soltera no se hizo esperar tras el silencio de su cita: "Me ha tocado el gay".

En la decisión final, el tono se elevó todavía más con varios descalificativos por parte de Paula dudando del tamaño de los genitales de Emilio: "He llegado a pensar que la tenías pequeña". Sus afirmaciones han dejado en shock a Emilio que venía en busca de amor y no consideraba oportuno que una relación se basase en el tamaño del pene de un hombre. Finalmente, ambos rechazaron tener un segundo encuentro.