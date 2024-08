'First Dates Hotel' ha recibido a un comensal muy especial. En el último programa Juan Antonio, de 64 años, llegó al hotel del amor con muchas ganas de conocer a alguien con el que compartir momentos.

"Descendemos de la reina Victoria Eugenia, tenemos varios títulos, mi padre es vizconde, mi abuelo es conde, mi otra abuela es marquesa. En fin, te podría estar contando veinte mil títulos", se presentó nada más llegar.

"Soy 'broker' de arte, colecciones privadas, compro y vendo para los clientes. Nací con cuadros de 2-3 metros, me daban mucho miedo. También hado de 'broker' de oro y de petróleo. Es que los clientes vienen todos dados, por ejemplo, en el mercado arábico hay muchos museos que cambian petróleo por cuadros", dijo. "Soy muy sibaritas, estoy acostumbrado así desde pequeño, pero de mayor me he dado cuenta de que me gusta lo bueno y me lo puedo permitir."

Fue durante su charla con Carlos Sobera cuando hizo una confesión que dejó de piedra al presentador. "Por cierto, eres amigo de mi primo", soltaba Juan Antonio. "¿Quién es tu primo?", preguntaba el presentador. "Almeida", respondía. "¿Almeida el alcalde? Bueno, yo le tengo aprecio, él a mí no sé, no me invitó a su boda"

"No te perdiste nada", le soltaba. "¿Estuvo aburrida?", se interesaba Carlos Sobera. "Bueno... sí", se sinceraba Juan Antonio. "Llevé las arras en la boda de sus padres, de tío Chiqui y tía Ángela, y nada... somos primos hermanos", confesó.

Así fue su cita

Juan Antonio tuvo una cita Albina, una soltera amante de los perros. Las primeras impresiones entre ambos fueron positivas: "Es el prototipo de mujeres que me gustan", confesaba el primo de Almeida. Por su parte, la comensal no pudo evitar compararle con Colate Vallejo-Nágera.

Durante la cena, Albina y Juan Antonio coincidieron en su gran pasión por viajar y a ella no le pareció nada mal cuando él le confesó que era familiar del Alcalde de Madrid.

"Soy bastante social, pero no con la sociedad que he nacido. Yo soy la oveja negra de la familia", aseguraba Juan Antonio. "Hoy en día es complicado confiar en alguien. Se han perdido los modales y la educación", continuó. "A día de hoy, es difícil encontrar un hombre con valores de los antiguos", añadió ella.

Pese a que no respondieron de manera rotunda, ambos solteros coincidieron en que querían seguir conociéndose "hacia donde nos lleve la vida".