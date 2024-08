La nueva ruptura de Aitana y Sebastián Yatra está siendo uno de los principales temas de actualidad. Después de retomar su relación hace unos meses, la pareja de artistas rompieron de nuevo su relación sentimental, según ha desvelado Pilar Vidal en el diario ABC, aunque había muchas incógnitas al respecto.

Este martes, El Maestro Joao regresó al plató de 'YAS Verano' para desvelar en exclusiva algunos de los detalles de cómo se ha producido la ruptura de los intérpretes de 'Akuyeri': "Él viaja de México a Madrid el día 2 para reencontrarse con ella, que vuelve de la gira a la casa para verle. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos".

"Cuando llega el día siguiente, ella llega destrozada. Él le dice que rompe la relación, pero no le da ningún motivo. El motivo me parece a mí que venía de México, Nueva York, París y ahora está en Madrid. Eso se lo digo yo a Aitana, ahora está en Madrid", anuncia el Maestro Joao haciendo referencia a una tercera persona, que podría ser Bu Cuarón.

"Cuando vuelven hace dos meses, ella se ha entregado al 1000, pero él no. Siempre ha tenido el piececito fuera de la relación. A él le gusta el salseo", aseguró el maestro Joao. "Hay algo que no puedo contar, pero que lo hace más feo todavía. Me remito al caso de cuándo ellos vuelven. El por qué vuelven, y viene por parte de él, pero no lo puedo contar porque lo he prometido".

Aitana se le ve el domingo en Ibiza y recomendada por toda la gente que le quiere, le recomienda que se lo pase bien. Aitana que sus palabras son: 'No pienso volver con él en mi vida. No volvería con él en mi vida'. Ahora lo que quieres es divertirse"