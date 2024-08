Hace una semana Marta Peñate se convertía en la flamante ganadora de 'Supervivientes: All Stars'. El programa se despedía de la edición de los famosos y el equipo del programa decía adiós a Honduras después de más de cinco meses tras encadenar las dos ediciones.

Laura Madrueño cerraba la Palapa visiblemente emocionada y despidiéndose de todos sus compañeros. "Mi mayor agradecimiento es para vosotros, equipo. Para las 200 personas que hace más de 5 meses dejaron sus vidas a 8000 kilómetros de aquí para hacer algo irrepetible: magia. La magia de Supervivientes. En este lugar he aprendido que la vida puede ser mucho más gracias a todos vosotros".

"Cada día que hemos pasado trabajando juntos he seguido admirando el trabajo impecable que hacéis para que el mejor programa de la televisión se haga realidad. Gracias a todos por formar parte de este viaje, de una aventura que de nuevo me ha hecho vibrar cada día y que me hace sentir, junto a vosotros, una auténtica privilegiada", escribió en un sincero post en sus redes sociales.

"Gracias a todos por el esfuerzo incansable día tras día. Por convertirnos en esa gran familia que solo tenemos aquí, en nuestras Honduras. Y gracias por dar sentido a todo esto, al programa más difícil de la televisión y a la experiencia más dura, más complicada y, a la vez, más feliz de nuestras vidas".

El programa terminó, pero Laura Madrueño no regresó a España con los concursantes. La presentadora cerró la edición desde Honduras y no desde Telecinco como suele ser habitual y el motivo está en que decidió alargar su estancia más tiempo allí.

La presentadora de 'Supervivientes' decidía quedarse unos días más en el Caribe y empezar así sus vacaciones junto a su marido, que acudió de nuevo a Honduras para pasar estos días con ella.