El futuro de Sandra Barneda es toda una incógnita después de los últimos acontecimientos en el que se ha visto con el final de varios programas. Por un lado, Telecinco cerró el programa de 'Así es la vida' en donde la presentadora estuvo durante un año junto a César Muñoz liderando el programa. Cerrada esta etapa, a Barneda todavía le quedaba Supervivientes All Stars.

El final del concurso ha supuesto el adiós, por el momento de Barneda, que ha optado por centrarse en esta etapa en su carrera como escritora. Al igual que Sonsoles Onega, Barneda ha publicado recientemente un libro, siendo su promoción uno de sus principales activos durante estos días. No obstante, la presentadora ha estado presente en la última gala de Supervivientes All Stars.

Barneda, como despedida, quiso recordar a los concursantes la realidad que están viviendo, siendo una suerte haber participado en el reality. "Sois el privilegio de los privilegiados, porque para mí este reality es…", expresó la presentadora que no tenía palabras para explicar lo que le ha supuesto el programa. "Si algún día dejara de presentar, querría concursar en Supervivientes porque querría retarme a mí misma", señalo como un reto de futuro que tiene en mente.

El comunicado de Marta

Varios días después de alzarse con esta victoria, Marta Peñate ha lanzado un comunicado en su perfil personal de Instagram, en el que ha tenido palabras para todos, fans y 'haters'.

Dicho comunicado dice: "Aún no he dicho nada porque cogí el móvil hoy a las 4 de la tarde y estoy con mi mamá y mi novio. No sé por dónde empezar porque no puedo llegar a expresar lo agradecida que estoy. Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y daros un beso enorme y agradecéroslo en persona, pero no puedo. Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis con mis subidas y mis bajadas. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria".

Marta Peñate concluye diciendo que "A los haters solo os puedo decir que ojalá que la vida os sonría para que dejéis de desprender tanto odio, y nadie dice que no critiquéis, no se puede gustar a todo el mundo, las críticas constructivas son bien recibidas, pero las destructivas las tiro a la basura. Pero los haters son lo de menos, lo de más sois los que me dais amor, y a vosotros, gracias".

La revelación de Marta tras ganar

Justo después de proclamarse vencedora, la canaria confirmó: "Voy a hacer un juramento aquí. No volveré a participar en ningún reality, este es el último. No me voy a separar de ti, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar en la vida. Te necesito", le aseguró a Tony, quien sonreía de felicidad.