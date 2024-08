Isabel Pantoja está de elebración otro año más, pero sin sus hijos cerca. La tonadillera ha elegido un nuevo destino para celebrar su 68 cumpleaños rodeada de sus seres más queridos, tanto amigos como familia, aunque con las dos notadas ausencias que ya se han vuelto habituales. Ni Isa ni Kiko han asistido a la celebración de su madre, aunque Rivera sí que ha estado cerca de su madre por coincidencia inoportuna de localizaciones.

Quien sí que ha estado presente y ha querido presumir ha sido "la sobrinísima". En mitad de su embarazo y con la emoción de ampliar la familia, Anabel Pantoja ha estado presente por dos, e incluso ha querido felicitar a su tía a su manera y con una publiación emotiva en sus redes sociales.

En ella, se podía ver a la tonadillera recibiendo un mensaje de su sobrina que en un principio no sabía cómo interpretar, pero que finalmente terminó haciéndole estallar en lágrimas. "¿Ana, esto qué es?", repetía reiteradamente la tonadillera a medida que aceptada que Anabel estaba embarazada.

"Lo más importante es celebrar la vida. Te queremos tu gorda y tu gordita", escribía la influencer junto a la publicación con la que ha querido celebrar el cumpleaños de su tía. Ahora, Anabel se ha trasladado a Castellón por un doble motivo: el concierto de Isabel y su cumpleaños. Ante las críticas que le han llovido a raíz de su enfrentamiento con su tía, Anabel ha querido acabar con los rumores de sus seguidores: "Creo que no hay que darle vueltas a nada, ha sido una cosa que me ha salido y que tengo derecho a comunicárselo a toda mi familia. La gente que me conoce sabe que no tengo mal fondo y menos a la gente que más quiero que son mis primos. Ellos saben que me gusta grabar casi todo".