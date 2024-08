Verónica Romero habló alto y claro sobre cómo vivió la etapa inmediatamente posterior a su salida de la primera edición de 'Operación Triunfo'. La artista estuvo este pasado fin de semana en 'Fiesta', contando detalles inéditos de aquellos meses posteriores a convertirse en una de las finalistas del talent musical, que se había convertido en aquel entonces en todo un fenómeno social en nuestro país.

"La raíz de todo es que viví una experiencia bonita, pero también hubo una serie de cosas que yo no le contaba ni a mi familia porque siempre he sido muy discreta. Cuando vas con la verdad y con el conocimiento que te da la vida no tienes nada que temer", comentó la Romero, añadiendo que no se siente "en deuda" con el formato de Gestmusic.

La cantante también contó cómo fueron los meses posteriores a la finalización del formato musical en el piso de Barcelona en el que se quedaron: "Pasaba allí los días encerrada sin prácticamente comida, viendo cómo los compañeros entraban y salían de hacer sus promociones. Yo no salía de allí para nada. Las personas que había en esa casa no se portaron nada bien conmigo".

"De tanto tiempo estar allí encerrada sin tener apenas contacto con nadie me dieron espasmos muy graves por los que me tuvieron que ingresar", continuó Verónica Romero en el programa de Telecinco.

La sexta finalista de aquella mítica primera edición de 'Operación Triunfo' llegó a pedir marcharse de aquel lugar: "Pero es que a dónde me iba si no conocía a nadie y era muy joven".

"Recuerdo que las managers que me tenían que cuidar me decían que yo no estaba en el merchandising (de los seis finalistas) porque no me merecía estar allí. Cuando les preguntaba qué podía hacer me decían que subiera arriba a hacer abdominales y que estuviera agradecida porque había tenido una flor en el culo", sentenció Verónica Romero.