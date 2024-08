Nuevo revés en la vida de Anabel Pantoja y su prima Isa. Después de que saliera a la luz el vídeo en el que la tonadillera Isabel Pantoja descubría la noticia del embarazo de su sobrina más querida, la polémica no ha dejado de crecer .

Hace años que la relación entre la cantante y su hija pequeña no pasa por su mejor momento. Desde que madre e hija se distanciaran por problemas personales, ninguna de las dos ha dado ningún paso hacia algún tipo de acercamiento. Es más, la cantante no parece querer saber nada de su hija y ha dejado de pronunciarse sobre el contacto o no con Isa.

Ahora, la frialdad entre ambas se ha recrudecido al publicarse en famoso video de la reacción de la cantante al embarazo de su sobrina, mientras que con sus nietos, hijos de Isa, no mantiene ningún trato.

Anabel Pantoja, la tercera en discordia, era preguntada al respecto y sus declaraciones han sido de lo más reveladoras. ¿Habrá un nuevo enfrentamiento entre ambas primas?

¿Guerra abierta?

Este pasado viernes la cantante Isabel Pantoja celebraba su 68 cumpleaños y, para conmemorarlo, su sobrina Anabel compartía en redes sociales un tierno vídeo. En las imágenes, Isabel Pantoja reaccionaba emocionada a la noticia del embarazo de su sobrina, un vídeo que no sentaba del todo bien a la hija de la tonadillera:

"Yo no me ha emocionado, pero tampoco me lo he tomado de malas, que yo también soy madre, me alegro por Anabel. ¿Si me apena que cuando yo me quedé por primera vez embarazada no reaccionara igual? Yo pienso mucho en el presente. Yo ahora no estoy embarazada, no me duele, me siento plena como se dice ahora, soy feliz, tengo gente que me quiere. Por supuesto que me gustaría que con mi hijo se emocionara igual. No tiene con él ese tipo de atenciones".

Con estas palabras Isa Pantoja dejaba más que claro que la relación con su madre no atraviesa precisamente por su mejor momento. Y es que la colaboradora de 'Vamos a ver' reconocía ante sus compañeros de programa que por culpa del distanciamiento que viven, saben más los periodistas sobre la cantante que ella: "Me he enterado de que hoy es su cumpleaños por la escaleta, no me acordaba, no he pensado en felicitarla".

Tal y como ha podido saber 'Socialité', Isabel Pantoja celebró su cumpleaños en el hotel en el que se aloja en Castellón en vísperas de un concierto. Al parecer, la cantante estuvo en compañía, entre otros, de su sobrina Anabel y precisamente la sobrinísima hablaba tras la polémica para el micrófono de nuestro programa.

Anabel, que no se separa de su tía ni un momento durante sus conciertos, ha explicado en el micrófono de Edu García de la Puente que prefiere hacer oídos sordos a los comentarios que buscan enemistarla con su familia:

"¿Eh? ¿Cómo? Yo estoy de puta madre, esperando para el concierto de mi tía, y no voy a pensar en tonterías. Mi prima es maravillosa y ella es la persona más comprensible del mundo, así que no le deis vueltas a lo que no lo tiene".