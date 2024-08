Marina Rivers ha sorprendido con la última invitada de su pódcast. La influencer ha subido un nuevo episodio en el que ha contado con la presencia de Ana Rosa Quintana. La periodista se ha sincerado como nunca sobre su trayectoria en televisión, la fama y el hate que recibe en redes sociales.

Su compañera de programa quiso saber como había llevado la presentadora su salto a las tardes en televisión. "Me da muchísima pereza, la verdad", confesó Ana Rosa. "Al final, estaban cambiando de consejero delegado, querían cambiar la línea editorial y me lo pidieron y en una empresa que llevo tantos años y se han portado tan bien, me han cuidado tanto…"

"Me hubiera quedado en las mañanas muy a gusto. Ahora estoy encantada con las tardes, pero en las mañanas estaba muy contenta y muy cómoda, llevábamos 19 años casi ganando todos los días, me levantaba con las audiencias tranquilísima y la tarde es más complicada. Llegas la última, competimos con dos cadenas sin publicidad, TVE porque no la tiene y Antena 3 la ha quitado a esa hora de la tarde", desveló.

"Es muy complicado cuanto tú vas cargada de publicidad, que es de lo que vivimos los medios y de lo que pagan los sueldos. El competir sin publicidad es como ir con un pie y una mano atada y hacer el salto de valla, pero aun así, nos va bien."

La influencer también quiso saber cuando tiene pensando jubilarse Ana Rosa. "No lo sé. Lo que la gente quiera o cuando yo considere que es el momento de marcharme". "Creo que es muy difícil irse, pero hay que saber hacerlo y es necesario. Yo confío mucho en mi familia y en mi gente, y les tengo dicho que son libres de decirme ‘Ana, ya'", aseguró.

"Yo creo que ahora ya estoy un poco fuera. No pensaba empezar un nuevo proyecto. Esto ha sido por todos los cambios en Mediaset, estuvieron muy pesados en que hiciera las tardes, si no, yo hubiera aguantado en las mañanas uno o dos añitos y ya. Ahora tengo una responsabilidad con un equipo detrás, que no podemos dejar en la estacada y llegará un día en el que se den las circunstancias para que me retire", confesó.

En cuanto a los haters Ana Rosa ha comentado que "siempre están ahí porque no puedes gustarle a todo el mundo. Para mí es todos los días lo mismo". "Recibo más críticas por el lado político que por el lado profesional, tengo mis haters y estoy muy orgullosa porque me siguen y son importantes en mi vida porque se molestan mucho en seguirme. Yo se lo agradezco, algo aprenderán", terminó diciendo.