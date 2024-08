La tarde se ha complicado para los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’. Han comenzado la última cadena con 131.000 euros en juego tras apagar un fuego en la ‘Central de bomberos’, pero han visto como iban encadenando un fallo tras otro y la cosa se complicaba mucho más.

Los concursantes gallegos han llegado a la última palabra con 4.094 euros en juego, pero al ver que la palabra que buscaban comenzaba por FA, terminaba en O y estaba relacionada con balón, se han quedado un poco sorprendidos. No encontraban ninguna opción que relacionara balón con esas letras. Los tres han estado de acuerdo en comprar el eslabón misterioso y jugar solo por 2.047 euros, pero cuando han sabido que la otra palabra a relacionar era paja, ha comenzado a surgir la tensión entre ellos. Bruno ha tenido la sensación de que tenía que ver algo con el refrán que dice “ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el tuyo” y estaba convencido de que la palabra que buscaban era fallo, pero Raúl no lo veía nada claro y ha sentido que se podía referir más a la forma en la que se embala la paja en el campo.

Borjamina no veía ninguna de las dos opciones viables, pero sentía que la opción de Bruno era demasiado rebuscada y que su hermano solía estar más inspirado en estos momentos decisivos. Finalmente han apostado por la opción de Raúl y han dicho fajo, pero… ¿Habrán acertado? Dale al play para descubrirlo.

Cansancio

Los Mozos de Arousa nos tienen acostumbrados a sorprendernos cada tarde con alguna de sus genialidades en ‘Reacción en cadena’, pero en esta ocasión, nos han sorprendido con algo que ninguno de los tres esperaba. Bruno se ha quedado en blanco y no sabía qué responder. Todo transcurría con normalidad, pero Bruno no ha entendido por qué sus compañeros se referían a los corchos de las botellas como tapones cuando la palabra a adivinar era sacacorchos y se ha quedado bloqueado. Tan bloqueado que no ha sabido adivinar la siguiente palabra con la definición “que-no-es-lechuza”.

Bruno se ha quedado completamente en blanco y ni él se imaginaba qué le estaba pasando. Al saber que era búho la palabra que buscaban, se ha quedado muy sorprendido y muy tímidamente ha soltado un “no me ha venido”. La cara de los Mozos de Arousa era de cierta preocupación porque estamos acostumbrados a ver a un Bruno infalible, pero rápidamente ha vuelto a centrarse y ha seguido acertando palabras.

El público apoya y sigue a los Mozos de Arousa, pero en las redes sociales ya se empieza a encontrar síntomas de cansancio por parte del respetable. Es cierto que muchos usuarios apoyan a los gallegos e incluso otros ves que el peso de la presiónd e permanecer en primera línea durante tantas ediciones puede pasarle facturas. Sin embargo, otros creen que ya es hora de que haya vientos de cambio en reacción en cadena y los concursantes cedan el testigo a nuevos aspirantes. "Yo lo siento pero quiero que se vayan ya… no están dando más juego al programa y hoy los chicos que estaban (cabeza ovalada) se les daba fenomenal, voy a dejar de ver el programa… porque ya me parece injusto que haya gente que tenga más ganado y no sirva de nada...", comentaba una usuaria.