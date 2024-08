Telecinco emitió ayer el debate final de 'Supervivientes: All Stars'. Todos los concursantes se volvieron a reencontrar en plató para saldar las cuentas pendientes que se han traído de Honduras y, como era de esperar, los enfrentamientos fueron una constante durante toda la emisión.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Sofía Suescun. Durante su estancia en 'Supervivientes' se enfrentó a la mayoría de sus compañeros y en la noche de ayer no pudo ser menos. Vivió momentos de gran tensión con Marta Peñate, Alejandro Nieto y Adara Molinero, y fue precisamente en su discusión con esta última, cuando dejó un momento que trajo de vuelta a Rocío Carrasco.

Olga Moreno salió en defensa de su compañera Adara, algo que no gustó demasiado a Sofía. "Pero a ver señora, que usted se tiene que callar", le dijo la de Pamplona. "No, aquí no se tiene que callar nadie Sofía. Olga también ha estado en el concurso, ha sido una superviviente All Star y puede hablar", le dijo Sandra Barneda.

"Pero no tiene coño", espetó entonces Sofía Suescun. Unas palabras con las que hizo referencia al famoso comentario que Rocío Carrasco se refirió a Olga Moreno en su documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

"Qué vulgar! Esta chica es tan vulgar…", dijo Adara al escucharla. "Voy a hacer como Marta, voy a contar hasta diez. Tú dices que la gente te ha machacado y tú solita te has machacado, tú solita", replicó Olga Moreno.

A los pocos minutos el momento no dejó de replicarse en 'X'. Los usuarios rescataron el momento del documental y aplaudieron la ocurrencia de Sofía Suescun. "Dos hitos históricos de la televisión", aseguraron.