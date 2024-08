Bertín Osborne sigue en boca de todos tras el revuelo mediático que ha generado la prueba de paternidad que debía hacerse para corroborar que el bebé de Gabriela Guillén es su hijo. A pesar de que ambos lo afirmaron mediante un comunicado conjunto, esta prueba serviría para confirmar que así se trata.

Un tema delicado del que Martín Pareja Obregón ha optado por desvincularse por completo, y es que a pesar de su gran amistad con el cantante, ha optado por mantenerse al margen: "Yo no sé, ese problema es de Bertín". A pesar de la controversia que rodea la situación, el torero se mantiene al margen, centrando sus declaraciones en otros asuntos de actualidad.

En cuanto al estado de salud del presentador, Martín asegura que el cantante ya se encuentra completamente recuperado del COVID-19. "Sí, está perfectamente, Bertín está más fuerte que un torero", comenta, restando importancia a las preocupaciones sobre la salud del artista.

En el ámbito internacional, ha expresado su preocupación por los recientes resultados de las elecciones en Venezuela: "Estamos muy preocupados por Venezuela, porque parece que aquello ha sido un poco pucharazo, ¿no?, como siempre. Y la verdad es que, bueno, que las cosas no están rodando bien en Venezuela, como debían de rodar".

"Está muy apenado, muy triste"

Sobre el fallecimiento de Paco Camino, ha desvelado cómo ha vivido Curro Romero la pérdida de su amigo y colega: "Está muy apenado y muy triste, pero bueno, yo he intentado animar también porque mi padrino y mi padrino, pues, me han criado. Ese sí que me ha criado a mí desde chico y lo quiero mucho, y que, bueno, que tenga muchísimos años más de vida, porque es una gran persona y un gran artistazo".

Pareja Obregón ha dedicado unas emotivas palabras al torero fallecido, elogiando su legado en el mundo de la tauromaquia. "Con uno he toreadado mucho, con Pepe Luis, con Paco no he tenido problemas. Con Paco Camino no tuve la suerte, pero nos unía una amistad grandísima desde chico porque ha estado muy unido a mi familia desde que empezó a torear", recuerda.

Finalmente, reconoce la grandeza de Paco Camino en el toreo, describiéndolo como un torero inimitable. "Yo no he conocido a ningún torero que le llegue, que le llegue como ha llegado ese hombre donde ha llegado, con esa sabiduría, con ese temple, como toreaba con el capote, como toreaba con la muleta, con esa naturalidad", concluyó, resaltando el impacto duradero de Paco Camino en la tauromaquia.