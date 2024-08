El matrimonio de Tamara Falcó e Iñigo Onieva ha tomado una decisión con respecto a su paternidad, la cual ha sido motivo de su último viaje a Barcelona. Hace no mucho tiempo, la pareja celebraba su primer aniversario de boda viajando a la capital francesa, donde disfrutaron de momentos mágicos en la ciudad gala.

Sin embargo, el último viaje que han realizado no ha sido por el mismo motivo. La pareja habría viajado a Barcelona para cumplir uno de sus deseos, ser padres. Y es que Tamara siempre ha mostrado sus deseos de ser madre, algo que parece que está en camino con la nueva decisión que ha tomado el matrimonio.

El viaje a Barcelona

Ayer, lunes 29 de julio, la periodista Lorena Vázquez explicaba en ‘Yas Verano’ , el programa de verano de Antena 3, la decisión que Iñigo y Tamara han tomado. A pesar de las creencias religiosas y conservadoras que ella ha mostrado siempre, parece que no ha tenido reparo en recurrir a la ciencia para ser madre.

Vázquez adelantó en dicho prgrama que la pareja habría acudido a una clínica de fertilidad y reproducción asistida de Barcelona, con el objetivo de convertirse en padres, un deseo que ambos han tenido siempre.

"Esta visita a Barcelona se produjo el pasado jueves, además hay varios testigos presenciales de esta visita a la Ciudad Condal. Y precisamente van a un centro especializado, de los más punteros en España para ayudar a mujeres y a futuros padres que quieren tener hijos", explicaba la periodista.

Además, añade: "Aunque intentaron que el viaje fuera de una manera muy discreta para no llamar la atención, mucha gente les vio saliendo y entrando de la clínica. Sabemos que están muy ilusionados y veremos cómo avanzaba este tema. Toda la suerte del mundo".

Su anterior visita a una clínica

Sin embargo, esta no es la primera vez que la pareja visita una clínica de este tipo. El año pasado acudieron a otra, situada en Madrid, lo que despertó cierta polémica.

La propia Tamara se encargó de acallar esto: "Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, cuando Dios quiera". "No estoy en un tratamiento de reproducción. Y no tengo ningún problema. Todo está bien", añadía hace un año.