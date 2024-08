Las vacaciones han llegado a los programas de televisión. Durante estos meses las cadenas de televisión incorporan a nuestros rostros para sustituir a los presentadores habituales de sus formatos.

Susanna Griso y algunos de sus colaboradores ya se han despedido de los espectadores hasta septiembre y mientras disfrutan de sus días de desconexión, comparten con sus seguidores en sus redes sociales sus idílicas vacaciones.

Nando Escribano se ha ido a Bali, completando su viaje con unas visitas exprés a Kuala Lumpur y Singapore. En sus idílicas vacaciones disfrutó de una estancia en una villa de ensueño donde aprovechó para hacerse unas fotos con las que ha revolucionado las redes sociales.

"La canción que sonó ‘en aleatorio’ celebra nuestro planeta y todo lo que hay en él (también vosotros, que estáis leyendo). Siempre que la escucho me pone contento y no puedo evitar cantarla y pensar en cosas bonitas ‘Oh What a World’ de Kacey Musgraves", escribía el presentador junto a estas fotografías completamente desnudo que han causado sensación entre sus seguidores.