Cuando ha pasado más de un año desde su inicio, 'Así es la vida' dice adiós. Sandra Barneda y César Muñoz despedían al programa muy emocionados, dando las gracias y dedicándose unas palabras muy emocionantes que han terminado con un gran abrazo. Muy emocionada, Sandra respondía con un "¡Ay, ay!" y abrazaba a su compañero: "¡Qué difícil! ¿Eh? Nos da mucha pena pero la vida gira, cuando se cierra una puerta, se abre otra y que nos lo hemos pasado muy bien". "Es un programa que a mí me pilló en shock", confesaba la presentadora, que daba las gracias a quienes han confiado en ellos y decía: "Llegamos después de un programa muy grande que se tiró 14 años con muchas muchas críticas injustas, nosotros siempre hemos puesto una sonrisa". "Hemos tratado de estar aquí con un corazón muy grande avalado por estos colaboradas, que para mí habéis sido lo más", decía Sandra a su equipo y terminaba con su compañero de mesa: "No quiero olvidarme de ti. Creo que has sido sinceramente lo mejor que me llevo de 'Así es la vida', gracias".

Carmen Borrego habla tras la cancelación

Carmen Borrego ha vuelto a estar de actualidad tras su entrevista en '¡De viernes!' junto a su marido José Carlos. En el programa protagonizaron una bonita entrevista hablando de su relación y de todo lo que han vivido en los últimos años. Sin embargo, la pequeña de las Campos se rompió en el plató al hablar de nuevo de su hijo.

José María Almoguera rompió la relación con su madre y todo estalló cuando ella se encontraba concursando en 'Supervivientes 2024'. El hijo de Carmen Borrego hizo una exclusiva para una revista junto a Paola Olmedo. En dicha exclusiva dio duras declaraciones contra su madre. A pesar de todo, Carmen Borrego y José María Almoguera han seguido trabajando en el mismo programa de la cadena. La menor de las Campos era colaboradora de 'Así es la vida' y su hijo se encontraba trabajando detrás de los focos. Carmen ha explicado que en el último programa de '¡De viernes!' se rompió porque ese día se había terminado el programa y no iba a volver a ver a su hija a diario.

Carmen Borrego ha hablado sobre la entrevista del viernes pasado y ha comentado que ella no quería hablar de su relación con José María: "Llevo meses sin hablar de él. En ese contrato había una cláusula donde yo no quería hablar de mi hijo. Es inevitable que cuando me siento en un plató se me pregunte".

La menor de las Campos ha confesado que le da pena saber que 'Así es la vida' se ha terminado porque no va a poder ver a su hijo: "Yo había pasado un día malo, había acabado 'Así es la vida' y para mí se me acababa la posibilidad de verle. Durante estos meses lo he visto aunque sea de lejos, eso como madre saber que está bien y el poderlo ver me daba tranquilidad".

Carmen ha confirmado que ella no está enfadada con José María: "Ese día yo estaba mal porque se había terminado y es lo que conté, no conté nada de la relación. Mi hijo sabe que yo estoy, que voy a estar siempre y que le quiero exactamente igual que antes de lo que pasó, si es que pasó algo porque yo todavía me gustaría saber qué pasó".