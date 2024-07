Marta Peñate se convirtió en la ganadora de 'Supervivientes: All Stars'. El pasado domingo el programa llegó a su fin. Después de un mes y medio en Honduras pasando calamidades, hambre y muchas discusiones, los concursantes pusieron fin a su aventura y ya están de regreso a España.

Si hay algo que ha marcado esta edición de leyendas han sido las fuertes discusiones que protagonizaron los supervivientes. Las más sonadas, las de Sofía Suescun y Marta Peñate. Las amigas dinamitaron su relación durante su estancia en Honduras y parece que el mal rollo ha llegado hasta España.

Tras grabar el debate final del reality, todos los concursantes, colaboradores y familiares acudieron este pasado martes a la fiesta celebrada por la productora para despedir el formato y Sofía Suescun habló con 'Europa Press' del punto en el que se encuentra su relación con Peñate y qué ocurrió en Honduras.

"Ya lo he dicho mil veces, la que le molestaba ahí era yo a marta, le molestaba mucho, a la vista está, todo el rato quería humillarme, acosarme, que me fuera, ese era su propósito", confesó Sofía sobre lo que vivió en Honduras. "Al final no sé por qué soy así de idiota, tengo una parte de mi corazón que me nubla, voy a limar esa parte del corazón."

También se ha pronunciado sobre su relación con Kiko. Su acercamiento con algunos de los concursantes puso en el punto de mira a Sofía, pero todo parece estar bien entre ellos. "Ha sido un gran defensor, de verdad, no podría haber otro defensor como él. Tiene el cielo ganado, ha aguantado mucho. Lo ha pasado muy mal, pero ya se acabó, ya estamos libres y ya está", aseguró después de su reencuentro.