Entrar en el catálogo de una plataforma puede llegar a ser desesperante. O bien no te decides entre todo el contenido, o bien no encuentras nada que te convenza. A veces no abarcamos todo lo que tenemos a nuestra disposición y nos privamos de contenido que realmente es de nuestro agrado.

Pero, si aprendemos a manejar el "menú secreto" de Netflix podremos desbloquear todo el servicio y disfrutar de mucho más. Cuando abrimos la plataforma, no obtenemos una visión total del contenido. De hecho, vemos sobre todo recomendaciones en base a nuestro propio algoritmo, a lo que hemos ido viendo hasta el momento. De hecho, aunque valoremos varias de las opciones que nos sugieren, todas ellas pertenecen al abanico de nuestros gustos. La buena noticia es que es posible librarnos de este suplicio y dejarnos sorprender. Pero, ¿cómo nos deshacemos del algoritmo de Netflix? Los códigos de la plataforma son un conjunto de identificadores numéricos únicos que pueden ser de ayuda para encontrar contenido específico en la biblioteca de la plataforma. Normalmente, nos conformamos con los géneros disponibles a través del menú principal y no podemos exigir que la plataforma sea más específica. Sin embargo, hay una forma de proceder para llegar al contenido que nos es más ajeno y desconocido. El mecanismo consiste en agregar códigos al final de la URL de Netflix en función de lo que nos apetezca. Es decir, si queremos una película para toda la familia, debemos añadir los números 2013975 y accederemos a una colección sobre ello. Existen más de 36.000 códigos diferentes entre los que elegir. Acceder a los códigos Los pasos para lograr estas listas de contenido son sencillos. Primero se debe buscar en el navegador "Better Browser for Netflix". Después darle a "agregar a Chrome"; a continuación, clickar en "agregar extensión" y finalmente, iniciar sesión en Netflix en una nueva pestaña. En "explorar todo" tendremos el pase deseado y podremos perdernos entre la infinidad de posibilidades que ofrece la plataforma.