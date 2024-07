Hace dos meses Karina hacía saltar todas las alarmas sobre su salud al tener que ausentarse de un evento en el que iba a participar. Después se supo que había tenido un problema cardiaco que le impidió asistir y que la tuvo alejada de los focos durante este tiempo.

Este lunes Karina aparecía en el programa de 'Y ahora Sonsoles' muy emocionada y dando algún que otro detalle sobre su estado de salud.

"Los tacones ya no me los puedo poner porque me duelen los tobillos, pero no pasa nada. Me he traído un kleenex, porque me emociono, como una está mayor, estoy sensible. Que sepáis que estoy un poco malilla. Ves como tengo los tobillos, es que no parezco yo", preocupaba Karina con su estado de salud.

"Se ha exagerado mucho, pero lo que pasa es que yo soy hipertensa desde hace ya un par de años. Hay veces que la tensión me juega unas malas pasadas, la alta no se me pone demasiado alta, 16-17, pero es que la baja se me pone al 10. Estoy bien dentro de todo, con medicación y controlada", terminó diciendo muy emocionada y sin entrar demasiado en lo que le está ocurriendo.