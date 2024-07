La vida de Alejandra Rubio ha experimentado un gran cambio en los últimos meses. Al bombazo sobre su embarazo con Carlo Costanzia ha tenido que sumar también su despido de Telecinco. Las malas audiencias de 'Así es la vida' llevaron a la cadena a tomar la decisión de cancelar el espacio presentado por Sandra Barneda.

La hija de Terelu lleva ya unas semanas alejada de la pequeña pantalla centrada en su embarazo y preparando todo para la llegada del bebé del que todavía no ha desvelado el sexo. Pero lo que sí ha dado a conocer son los planes que tiene como madre.

Alejandra Rubio ha visitado el pódcast de Nagore Robles en Podimo y ha desvelado que tanto ella como Carlo han hablado sobre la exposición pública de su bebé y ambos han llegado a la conclusión que lo mejor es mantenerlo totalmente alejado.

"Voy a intentar proteger a mi hijo o hija, de la prensa y de todo. Así que no, que no. La cara no. Yo qué sé... Tampoco te digo que igual, a ver, que no haga lo que hacen Lara y Hugo que, de repente, sale de espaldas. Pero yo no soy muy de redes...", confesó dejando claro que no piensa sacarlo en redes.

En cuanto a su futuro en televisión, ha confesado que pretende darle un giro a su carrera profesional y ahora que su paso por Telecinco parece haber terminado, al menos de momento, se quiere centrar más en su carrera como influencer y explotar más las redes sociales.

"Voy a ver si tomo un camino más redes, menos corazón, tele...", aseguró.