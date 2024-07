Marta Peñate se ha proclamado ganadora de 'Supervivientes All Stars'. Tras cinco semanas de concurso, la canaria, sin duda una de las grandes protagonistas de su edición, se ha alzado con el triunfo frente a Alejandro Nieto, que ha quedado segundo, y Sofía Suescun, su gran rival y la otra gran favorita.

Su paso por el concurso no ha dejado respiro al espectador, al que ha dado contenido hasta el final con su carácter intenso y su gran capacidad para ser partícipe de prácticamente todas las tramas nacidas en la convivencia. Sin embargo, el desgaste ha sido importante en este concurso, por lo que antes incluso de saberse ganadora anunció que había tomado una decisión teman drástica como definitiva: "Este ha sido mi último reality. No volveré a concursar en ninguno más. Separarme de mi novio se me ha hecho demasiado duro", le dijo en directo a Jorge Javier Vázquez.

La joven de 33 años se ha convertido en la vencedora de 'Supervivientes All Stars', el primero de todos los concursos de vida en directo en el que ha participado y que ha terminado ganando. La conocimos en 'Gran hermano 16', donde coincidió con Sofía Suescun y la incombustible Maite Galdeano.

Su entrada en la casa de 'GH' fue absolutamente distinta a la del resto de sus compañeros. Marta tenía apenas 18 años y se había acreditado como periodista para cubrir la rueda de prensa de presentación del concurso en Guadalix de la Sierra y allí mismo fue sorprendida por los presentadores Mercedes Milá y Jordi González junto a Jaime Guerra, actual director de producción de contenidos de Mediaset y entonces director de Zeppelin, productora del reality. "Eres la primera concursante de esta edición", le dijeron. Su cara fue un auténtico poema y su vida cambió en ese momento para siempre.

Tras su paso por 'GH', se alejó de la televisión y se recicló en el sector inmobiliario. La televisión volvería a cruzarse en su camino gracias a 'La isla de las tentaciones', que dio por concluida para siempre su relación con Lester Duque pero supuso su gran trampolín mediático.

Paso a comentar diferentes concursos de Telecinco y a participar en otros realities como 'Supervivientes', 'La casa fuerte', 'Sol@s' y ¡Vaya vacaciones!'. En todos quedó en puestos destacados pero nunca en el primero. Su suerte cambió en la madrugada del lunes 29 de julio de 2024, tras proclamarse en Honduras como la gran triunfadora de 'Supervivientes All Stars'.