Hace unos días, la influencer Mery Jim, conocida en la prensa rosa por tener una relación con el DJ Jacobo Ostos, se sentaba en Y ahora Sonsoles. Tras su reciente ruptura, la mujer ha decidido sentarse en el formato de las tardes de Antena 3 para aclarar todo lo ocurrido con el hijo de Jaime Ostos y su viuda, la médico Mariángeles Grajal.

La joven, que iniciaba su intervención afirmando que “me ha decepcionado porque no tiene palabra. Me prometió el seguro de mi coche. Cuando Mariángeles tuvo un accidente, me iba a subir la cuota, y Jacobo me dijo que me lo iba a pagar, pero nunca lo hizo”, ha dejado claro su objetivo en la entrevista: “Vengo a destruir a Jacobo por infidelidades, mentiras…”. Mery comentaba a los colaboradores y a Sonsoles que “estoy encorajada, dolida… Jacobo me ha sido infiel muchas veces. Jacobo dijo aquí públicamente que no había sido infiel. Pero resulta que sí, resulta que es verdad. Me ha mentido a mí y a toda España. Me lo ha confirmado la chica”, y añadía que “me siento dolida porque me he portado muy bien con él, como una señora”.

Duro testimonio en Fiesta

Ahora, Mery Jim, ex novia de Jacobo Ostos, se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para contar lo que nunca se ha sabido sobre su relación, que aunque fue corta (duró seis meses), fue muy intensa, tanto que incluso Mery afirma que llegaron a comprometerse.

La ex de Jaime Ostos revela que la relación llegó a su fin tan solo un mes después de comprometerse debido a que Jacobo le confesó que quería una relación abierta, algo que ella no aceptó bajo ninguna circunstancia: ''Yo le pillé una mentira, algo relacionado con chicas''. ''Creo que no puedo contarlo porque quedaría peor delante de toda España, a parte de quedar mal con lo de los hermanos'', explica y afirma que tiene que ver con una infidelidad: ''Al mes y medio de vivir juntos, él me engaña, yo le pillo, hablamos, me dice que es porque lleva ocho años soltero, que es muy rebelde en tema de relaciones y que no va a volver a hacerlo''.

Mery revela que le perdona porque ''había dejado todo en Mallorca'' y confiesa que antes de conocerse ella ''le dejó tirado tres veces'': ''No quería venir a Madrid a conocerle, cuando nos conocemos ya nos cogimos un piso'', explica sobre lo rápido que fue su relación.

Además, desvela por qué le dejó ocho mil euros a Jacobo Ostos: ''María Ángeles Grajal tuvo un accidente con mi coche, los daños que ella causó, el seguro te pide ocho mil euros, entonces se hacen cargo, pero a mi me tienen vetada, si yo pagaba, me quitaban de estar vetada''. La ex de Jacobo no se corta un pelo y desvela cómo se llevaba con la madre del que era su novio: ''Al principio me ponía buena cara, luego se le cruzaron los cables y le decía a Jacobo que yo le manipulaba. Jacobo se enfadó con la madre por mí durante dos meses, cuando ella fue al hospital me pidió perdón''.