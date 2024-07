Karol G ha causado una auténtica revolución en nuestro país. La colombiana ofreció 4 conciertos en el Santiago Bernabéu frente a más de 70.000 personas cada día y dejó muchos momentos que quedarán marcados para la historia, como el momento en el que Amaia Montero regresó a los escenarios, después de 2 años desaparecida, para cantar 'Rosas'.

Durante 4 días Madrid vivió como los fans de la Bichota se entregan al máximo a un show que no dejó de regalarles sorpresa, pero como suele ocurrir en estos casos, lo que para algunos fue 'el concierto de sus vidas', otros no logran entender el fanatismo por Karol G.

Antonio Naranjo, colaborador de 'En boca de todos' mostró su opinión sobre todas las personas que vivieron los conciertos de Karol G.

“A mí me llevas a ver a los ACDC a Sevilla, no a toda esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas”, dijo. Nacho Abad, al ver la indignación de su compañero, no tardaba en lanzar una pregunta: “¿Creéis que los Rolling Stones llenarían cuatro Santiago Bernabéu?”.

“Pues, mira, si esta petarda los llena y los Rolling, no, la humanidad merece extinguirse”, respondió tajante.

Las palabras del colaborador llegaron hasta María Patiño que no dudó en utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje al que fue su compañero.

"El desprecio a lo desconocido es la auténtica ignorancia", escribió mencionando a Karol G y compartía el post de Telecinco donde narraban lo ocurrido en 'En boca de todos'.