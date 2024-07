Belén Esteban no se cierra puertas a nada. La princesa del pueblo ha vuelto a la televisión de la mano de 'Ni que fuéramos', y aunque durante este tiempo se ha encargado de dejar claro lo mal que Telecinco actuó con ellos tras el fin de 'Sálvame', quizá podamos volver a verla en la cadena.

Hace unos días Jordi González visitó el plató de 'Ni que fuéramos'. El presentador se reencontró con algunos de sus excompañeros de Telecinco y protagonizó un emotivo momento con Belén Esteban. La colaboradora le guarda un gran cariño por como se portó con ella y su familia durante su paso por 'Gran Hermano VIP' y fue de eso sobre lo que estuvieron hablando.

"Ojalá haya un 'GH VIP' y me llamaran otra vez", aseguró Belén abriendo la puerta a una nueva participación en el reality que ganó en el año 2015.

"¿Sabes cómo me recibió Paolo Vasile? De rodillas. Y me dijo: te doy las gracias por el concurso que has dado", comentó antes de que el presentador reconociera el valor de aquella experiencia para Belén: "En ese momento en el que Belén estaba participando, estaba terminando de superar una fase difícil de su vida. Y la terminó de superar en directo, e hizo partícipe a medio país de su proceso de éxito final".

Belén también se pronunció sobre el premio que recibió y que quiso donar a pesar de los intentos de Toño Sanchís, por aquel entonces su representante, de que no lo hiciera para poder llevarse un porcentaje.