Anabel Pantoja se convertía hace unos días en la portada de la revista 'Lecturas' en la que anunció un auténtico bombazo. La sobrina de Isabel Pantoja ha desvelado que está embarazada de cuatro meses y que espera su primer hijo junto a su novio David, el fisioterapeuta de su tía.

La pareja, que acaba de celebrar un año de relación, llevaba tiempo "buscando el bebé". Y como desvela en la exclusiva, en octubre del año pasado se quedó embarazada, pero "no pudo seguir adelante. Fue de muy poco tiempo". "Un palo", en sus propias palabras, que hizo que en esta ocasión decidiesen esperar "los meses de seguridad". "Tenía miedo, no quieres ilusionarte por si no sale bien, pero el doctor me ha dicho que está todo perfecto y estoy mucho más tranquila" confesó. Pero su tranquilidad se ha empañado desde el momento que anunció la noticia.

Los comentarios sobre su futura maternidad no se han hecho esperar, pero en 'Ni que fuéramos' han ido más allá y Lydia Lozano ha sido la encargada de destapar la realidad de su relación con su novio y futuro padre de su hijo, David Rodríguez, al que hace unas semanas le acusaron de serle infiel a la sobrina de Isabel Pantoja.

"Como seguimos teniendo contacto con gente que trabaja en la cadena de enfrente, pues he levantado el teléfono y la persona a la que he llamado se ha explayado. ¿Por qué se para la noticia? Pues según esta persona se para la noticia porque llaman a ‘Fiesta’ y dicen que no se puede hablar más del tema porque David es anónimo y porque está judicializado el tema. ¿Por qué ha acudido David a la justicia? Porque una chica le está extorsionando", anunció la periodista.

"Anabel lo sabe todo y si digo que le perdona es porque lo sabe. Pero no voy a meter más el dedo en la llaga porque hay un embarazo. La noticia se cuenta y se para, pero hay muchos periodistas que han visto las pruebas y les consta que todo es verdad y que se lo cuentan a Anabel."

"Hay alguien de la cadena de enfrente que se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que este tema se paraliza porque Anabel llama a Ana Rosa", terminan diciendo en 'Ni que fuéramos'

Su cabreo por la reacción a su embarazo

Anabel se ha cansado y ha estallado en sus redes sociales a raíz de lo que ha tenido que escuchar desde que anunció que se convertirá en madre. A raíz de un comunicado en su perfil de Instagram ha compartido cómo se siente.

"Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión y a la vez miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mí me llenaron el alma. Pero hubo otras personas que, sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de TV como: ¿creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre? ¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo, que va a rentabilizar y explotar su embarazo? ¿Y a su hijo?", comienza diciendo.

"Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites", expresa antes de tachar de "asqueroso" lo que se ha estado haciendo en diferentes programas de televisión.

También ha querido defenderse de las acusaciones que ha recibido por vender la exclusiva de su embarazo y ha respondido a quienes especulan sobre si rentabilizará su maternidad, "¿Habéis sabido qué voy a hacer cuando nazca? ¿Le tengo en una fábrica con 8 años trabajando 18 horas?"

"A ver si podemos tener un poquito el alma y la boca limpia para decir cualquier estupidez y no causar daño a una persona que lo único que hizo fue quedarse embarazada con su pareja y contarlo", sentencia.