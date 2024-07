Alejandra Rubio continúa envuelta en la polémica en torno a su embarazo. La colaboradora televisiva, hija de Terelu Campos, dio el salto al centro del mundo mediático este mismo año tras hacerse pública su relación con Carlo Constanzia y desde entonces no ha dejado de encadenar titulares.

Ahora, Rubio continúa con su vida normal a pesar de todas las teorías que giran en torno a su embarazo y su relación actual, aunque ahora tenga que hacer frente a las constantes preguntas de la prensa y de sus compañeros. Y es que a toda esta situación también le han seguido las duras críticas por parte de un sector que considera que a la colaboradora le ha venido todo rodado por ser la nieta de María Teresa Campos.

Por su parte, Terelu Campos defiende a capa y espada que su hija está ahí por méritos propios y que incluso combinó sus estudios universitarios con un trabajo nocturno. En esta ocasión, la misma Alejandra ha querido explicar de primera mano los motivos por los que salió de casa tan joven y se fue a vivir sola a Aravaca con tan solo 18 años.

Rubio ha concedido una entrevista a la periodista Pilar Vidal, con la que se ha sincerado a la hora de hablar de alguno de los puntos más importantes de su vida: "Que a los 18 años me iba de casa era algo que llevaba diciendo toda la vida. Yo lo tenía muy claro, y me fui. Igual no me tenía que haber ido, pues igual no... porque vivía muy bien, pero fue una experiencia".

Con respecto a los pagos del alquiler de la casa a la que decidió mudarse, Alejandra insiste en que sus padres nunca tuvieron que pagárselo: "Mis padres no me han pagado el alquiler en la vida y es verdad que he tenido momentos que lo he pasado mal, mal, y cuando ya estaba en menos... es verdad que mi madre me ha ayudado un par de veces".