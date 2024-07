Cuando estaba a punto de cumplirse un año desde que Telecinco decidió cancelar la emisión del programa tras 14 años en la cadena, la productora recuperaba el formato para los fans del programa.

Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros, vuelvían tras su paso por Netflix. El pasado 15 de mayo los colaboradores regresaron con más ganas que nunca de hablar y expresarse sin censuras ni vetos de 16 a 19 horas.

El programa arrancó a través de YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, TikTok y Twitter (X) y también en algunos canales de televisión autonómicos. Tan solo hicieron falta unas cuantas emisiones para que diesen el salto a la televisión generalista de la mano del canal Ten

Tras la cancelación de 'Sálvame' y el proyecto con Netflix se ha especulado mucho sobre la situación económica de los colaboradores de 'Sálvame'. A raíz de la creciente repercusión de 'Ni que fuéramos', ha salido a la luz cuánto dinero recibirán por participar en este nuevo proyecto.

"Ni que fuéramos Sálvame' no es comparable con 'Sálvame'. Nosotros como productores tenemos que agradecer muchísimo la disposición de ellos. Ellos se merecen muchísimo más y han decidido sumarse a este proyecto, porque confían en él y no por el dinero", confirmó Óscar Cornejo, director de la productora de 'Fabricantes Studio', durante la rueda de prensa de la presentación del programa.

"Obviamente, no lo hacen gratis, pero lo que cobran está a años luz de lo que percibían por sus intervenciones en 'Sálvame'", anunció. "Es que dicen que si lo hacen por dinero, porque estamos en paro, nos presentaron el proyecto y no dijimos ni cuánto", saltaba Lydia Lozano.

"A mí lo que me está pasando es que se me están ofreciendo personas conocidas tanto por el mundo del corazón o de cantar, incluso compañeros de profesión, que si los necesitamos van a estar. No sé si hay presupuesto les decía a ellos, pero me han dicho que daba igual", apostilló María Patiño.

"Es un proyecto que a corto plazo no es rentable, pero esperamos que a largo plazo lo sea. Por lo tanto, ahora es una inversión. Confiamos en que volvamos a conseguir atraer a mucha gente, que quiera ofrecer entretenimiento de calidad y que marcas que siempre han estado apostando por 'Sálvame', quieran seguir apoyándonos", anunciaron sus productores.