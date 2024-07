Los concursantes que acuden a televisión sea cual sea el formato en el que quieren participar casi siempre tienen algo claro: la realidad que se muestra en la pequeña pantalla poco o nada tiene que ver con la “realidad real”. Es decir: nada es lo que parece en la televisión. Al menos así lo aseguran quienes han estado al otro lado de la pequeña pantalla.

Pasa con los concursantes de formatos tan conocidos como la Ruleta de la Suerte o Pasapalabra. Pero también con los de otros formatos menos consolidados como First Dates. De hecho este programa de Cuatro lanzado cuando el canal pasó de ser propiedad de Prisa a ser de Mediaset, es uno de los más longevos y que más éxito tiene en una hora complicada en la que compite con grandes monstruos como El Hormiguero o El Intermedio (y ojo porque en breve competirá también con Broncano y con Carlos Latre.

El caso es que uno de los últimos concursantes en participar, un tal Luisma, asegura que se llevó una “gran decepción” al entrar en el programa y conocer a su cita. Este hombre de 51 años buscaba una mujer “maciza, que tenga su figura”. Unos gustos que no tenían pero nada nada que ver con los de la cita que le esperaba. María no entraba en sus planes. “Esto debe ser una broma de Carlos Sobera o algo”, llegó a afirmar.

First Dates va a cambiar de canal en los próximos días. La necesidad de Mediaset de potenciar su principal canal (Telecinco) ha hecho que se busquen constantemente nuevos formatos que ofrecer en el prime time. En este caso lo que se quiere es disfrutar del tirón de First Dates haciendo una especie de “hotel” en el que convivan las parejas. Toda una experiencia que puede dar grandes alegrías a Telecinco.

Y es que desde la expulsión de Sálvame todo parece ir cuesta abajo en picado para Mediaset. De hecho su sustituto por las tardes, Tardear, no ha logrado unos datos de audiencia aceptables. También es verdad que la competencia no es fácil. Desde que Atresmedia robara Pasapalabra a Telecinco el liderazgo se resiste en Mediaset. Por más que estrena nuevos formatos estos parece que no acaban de cuajar.