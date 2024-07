Belén Esteban se ha hartado y ha decidido romper su silencio sobre los motivos que la llevaron a poner fin a su relación con Antonio Rossi. Desde hace un tiempo ha ido dejando pistas sobre su distanciamiento, pero ahora ha confesado la verdad.

Hace unas semanas la colaboradora confesó en 'Ni que fuéramos' que no iba a acudir a la boda del que había sido su gran amigo durante años. Una información que hizo saltar las alarmas y que ahora ha querido aclarar.

"Le quería mucho, pero ya no le quiero tanto", comenzó diciendo antes de que Kiko Matamoros señalara que "ha sido la gran decepción de la temporada Antonio Rossi."

"Él era mi hermano. Yo tenía tres personas leales en la televisión que sabían toda mi vida: mi María Patiño, Gema López, que ahora está con Susanna Griso… Susanna, te mando un beso que ahora te veo todas las mañanas porque ahora veo Antena 3, no veo Mediaset, y Antonio Rossi", confesó Belén.

"Lo que me hizo en mi cumpleaños… No voy a contar el motivo, porque no puedo contarlo, pero tu amiga era yo. Los invitados daban igual. Y me voy a callar, porque me estoy calentando y hoy voy a explotar y no puedo", zanjó sin dar más detalles.