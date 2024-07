'Vamos a ver' arrancó la mañana con la noticia de que José María Fernández, un hombre de 49 años con obesidad mórbida, que lleva más de 6 meses sin poder moverse la cama, iba a ser por fin trasladado de urgencia a un hospital.

Una información que, sin esperarlo, terminó provocando un tenso enfrentamiento entre Joaquín Prat y Patricia Pardo por las diferentes posturas que ambos tienen sobre el tema.

"Yo creo que es un tema de educación, de cultura. No sabemos comer y no sabemos inculcar a nuestros hijos los hábitos alimenticios correctos. España encabeza el ranking europeo de obesidad infantil", comenzó diciendo la gallega. "Esto pasa también por los colegios, muchos padres sufrimos porque les hacemos dietas equilibradas y luego llegan a casa diciendo que le han dado de postre una natilla de chocolate".

"No todas las familias pueden llenar la cesta de la compra con lo que quieren", apostilló entonces Joaquín Prat. "Eso es aparte. El nivel socioeconómico, por supuesto que está en juego, pero no lo es todo, perdóname. No vamos a llevar el tema por otro lado", respondía la presentadora. "Tú quieres ir por donde quieres y nosotros podremos opinar e ir por donde nosotros queramos", recriminaba Joaquín Prat visiblemente molesto.

"Por supuesto que sí, pero no me malinterpretéis, porque creo que sabéis por donde voy", apostillaba ella. "Aquí nadie te está malinterpretando, has dicho lo que has querido. Lo que decimos es que parte también de los problemas en la alimentación de nuestros chavales es por la imposibilidad económica de las familias", zanjó él después del tenso momento.