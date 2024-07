Santiago Segura se encuentra en plena promoción de su película ‘Padre no hay más que uno 4’, y por ello, el cineasta está realizando multitud de entrevistas en diferentes medios. Entre ellos se encuentra el programa ‘Y ahora, Sonsoles’, de Antena 3, donde no solo ha hablado de su nueva película, sino también de otros trabajos que está realizando, como el de ser jurado en ‘Tu cara me suena’.

Sobre esto, lo primero que ha comentado es el actual estado de salud por el que está pasando Àngel Llàcer, a quien sustituye en el formato, sobre lo que comenta que “está fuera de peligro, pero recuperándose, porque ha sido muy fuerte lo que le ha pasado. Estuvo muy grave, estuvo en la UCI, estuvo a punto de perder una pierna. Pero por suerte lo cogieron, acertaron, digamos, con la bacteria, y ahora está fuera del peligro” Sobre la posibilidad de que Àngel regrese a la gran final del programa, que se celebra pronto en Antena 3, Santiago Segura afirma que “te digo, pero tiene que recuperarse. No sé si aparecerá en la final o no. La final es en directo el 19 de julio y ojalá se venga. Pero si no, seguro que la temporada que viene está sí”, comentaba, augurando su regreso a una hipotética duodécima edición. Recordemos que Àngel Llàcer ha estado ausente en la mayoría de galas de la actual edición de ‘Tu cara me suena’ debido a que, en un viaje que hizo a Vietnam, el actor entró en contacto con una bacteria que le produjo una infección. Desde entonces ha estado de baja, ingresado en el hospital, con un estado de salud bastante delicado.