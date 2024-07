Belén Esteban ha vuelto a protagonizar su tradicional posado del verano y se ha convertido en la protagonista de la portada de la revista 'Semana'. La princesa del pueblo ha dado la bienvenida al verano con una entrevista en la que se ha sincerado sobre algunos de los frentes abiertos de su vida en estos momentos.

La colaboradora ha hablado de su relación con las hermanas Campos y ha confesado que las tiene bloqueadas por todos los feos que le han hecho estos últimos meses. Pero esa no ha sido la única exclusiva que ha dado en este entrevista.

La de Paracuellos también ha desvelado, por fin, el nombre del programa de Antena 3 que le dio la patada cuando ya había un contrato firmado.

"Además de lo de La 1, hay una cosa que nunca he contado: en Antena 3 me cogieron para 'Mask Singer' y, con el contrato firmado y el disfraz ya hecho, me dijeron que no", confesó. "No denuncié porque soy una buena persona, pero tenía que haberlo hecho. Yo creo que todo es un tema político. Lo tengo más claro que el agua", afirmó Belén sobre los motivos por los que la cadena dio marcha atrás en su fichaje.