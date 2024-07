El hambre y las malas condiciones climáticas han llevado al límite a los concursantes de 'Supervivientes: All Stars'. Después de varias semanas en el concurso y tener que hacer frente a las consecuencias del huracán Beryl, los supervivientes se han hartado y han tomado una drástica determinación que les podría costar el concurso.

Tal y como han adelantado desde el perfil del programa en 'X', los concursantes se han saltado todas las normas del programa y han cometido el mayor robo de la historia.

Logan Sampedro fue uno de los que lideró ese atraco mientras un miembro del equipo les frenaba y exigía que dejasen lo que acababan de robar. Por su parte, Lola Mencía advertía de que el castigo podía ser "heavy". "Asumimos lo que sea", se escucha decir a Sofía Suescun.

Y las consecuencias llegaron en la gala de ayer de 'Supervivientes: All Stars'. Los concursantes tuvieron que enfrentarse a la reprimenda de Jorge Javier mientras trataban de justificar lo que habían hecho.

"Estáis desvirtuando la esencia del programa. Vosotros como concursantes del programa tenéis una responsabilidad", les dijo Jorge Javier. "Nos lo tomamos hasta a cachondeo. Llega un punto en el que llevamos no sé cuantos días entre nosotros. Todo es un problema y tenemos necesidad de comida y fue hasta una coña", trató de justificar Marta Peñate.

"Es como si os ponen en la mano algo muy valioso que es un concurso como ‘Supervivientes’ y no valoráis lo que supone. Eso es lo que sentimos nosotros como decepción y como tristeza que es como, chicos, esto por mucha gracia que os haga, esto no es… El concurso también es eso, solventar ese tipo de situaciones. No solo enfrentarse a la penalidad por el hambre, por el frío o cualquier otra cosa. También limar asperezas en la convivencia", apuntó el presentador.

"Sinceramente, en todos los años que llevo presentando ‘Supervivientes’ creo que nunca he visto algo tan a las bravas. Es lo que me ha llamado la atención, nunca. Que al final, cuando se ha producido algo así, se ha llevado a cabo con sigilo y al menos intentando que nadie se diera cuenta, pero este pasar por encima de todo y de todos yo no lo recuerdo sinceramente."

Las consecuencias del robo

"Playa Leyenda ha quedado vacía. Exactamente igual que cuando llegaron al inicio de esta aventura. Empezaron sin dotación y ahora de nuevo tendrán que sobrevivir sin ella. Lo han perdido todo, incluso el fuego", anunció Jorge Javier antes de que los concursantes se encontraran con su nueva situación.

"¡Nos han apagado el fuego! Vamos a hacer fuego ya", anunció Marta Peñate al llegar a la playa mientras que Lola Mencía se revolvía. "El fuego lo hemos hecho nosotros. No hemos usado las cerillas."

"Nos han mojado el fuego… ¿Para qué vamos a hacer fuego ya? Está mojado. Jorge, un poco de piedad hombre, que está lloviendo aquí." "Estas son las consecuencias de vuestro robo… Tampoco tendréis dotación de lentejas ni de arroz", les decía el presentador.