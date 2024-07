'Pasapalabra' vive una nueva etapa tras la victoria de Óscar Díaz, que se llevó el bote frente a Moisés Laguardia. Tras un sinfín de programas frente a frente, fue el madrileño quien se llevó el gato al agua y, de paso, un premio de 1.816.000 euros.

Ahora, viene época de conocer a nuevos concursantes, acostumbrarnos a nuevas caras y volver a engancharnos a un programa que es historia de la televisión nacional. El que nunca falla es Roberto Leal. Desde su salto a Antena 3, el presentador se ha puesto al frente del concurso llenando de alegría a los concursantes e invitados. Aunque puede que por poco tiempo.

La prueba de 'La Pista' es una de las más divertidas del programa, pero también la que más conflicto genera entre los concursantes. La tensión por tratar de averiguar la canción que está sonando antes de que lo haga el contrincante suele acabar con bronca de Roberto Leal y alguna que otra queja.

Sole Giménez y Diego Revuelta se enfrentaban para descubrir la canción ‘Sleeping Satellite’, pero, finalmente, ha sido Sole la que se ha llevado la victoria. Por su parte, Diego Revuelta no ha aceptado la derrota y todo han sido protestas en plató.

Una situación que ha hecho estallar a Roberto Leal. "Me vais a dar la tarde entre todos”, dijo el presentador respondiendo a las quejas de los invitados. “¿A qué me levanto y me voy?”, anunció entre risas.