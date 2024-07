El regreso de Jorge Pérez a 'Supervivientes: All Stars' ha vuelto a poner sobre la mesa su infidelidad con Alba Carrillo. La colaboradora ha regresado a Telecinco en boca de algunos de los concursantes que han atacado al superviviente sacando a relucir su presunto affaire con la que era su compañera de programa por aquel entonces.

Unos días después de que los compañeros de Jorge mencionaran el escándalo entre ellos que terminó con Alba Carrillo despedida de Telecinco, la colaboradora ha estallado en sus redes sociales harta de que se le mencione en una cadena con la que no ha acabado en muy buenos términos.

"A la cadena ponzoñosa: dejad de ser cínicos y sacarme temas de los que ya no me quiero defender. Haced audiencia a vuestra costa. Hablad de las pruebas peligrosas que hacéis, de las triquiñuelas y la doble moral, pero dejadme en paz. Vosotros seguido blanqueando infieles, haciendo 12 meses, 12 causas y llevando a gente a desmembrar a sus propias madres por cuatro duros o haced docuseries y contratar a malhechores para luego volverlos a encumbrar entre cocos, pero tened dignidad y no hagáis caja con nada que tenga que ver conmigo", comenzaba diciendo.

"Aviso medidas legales para cualquiera que atente contra mi honor. Y diga cosas que no pueda demostrar. Igual que quien me acuse de mentirosa de una cosa que vio toda España", asegura. "Maldad es intentar blanquear al infiel y a la Santa que hicieron todo lo posible hasta que consiguieron que me quedara sin trabajo a base de amenazas de demandas. Ahora es mi turno. Basta, quiero que Mediaset me deje en paz", termina diciendo.