Todas las tertulias mañaneras han arrancado la semana celebrando la victoria de España en la final de la Eurocopa. Las cadenas de televisión se han volcado con la roja recordando algunos de los momentos más emblemáticos del paso de los futbolistas por Alemania.

España entera se volcó con la selección y la mayoría confiaban en la victoria de nuestro país. Es por eso que muchos decidieron hacer apuestas sobre el resultado de la final. Patricia Pardo fue una de ellas y como vencedora, no dudo en poner en evidencia a su compañero Joaquín Prat, al que acusó de deberle 1000 euros.

"A Joaquín lo he mandado a casa porque me debe 1000 euros de lo de Kate Middleton y porque las dos hemos ganado la porra del 2-1. Le he mandado a casa y le he dicho que aquí no vuelve hasta que me pague", anunció explicando el motivo por el que el presentador no estaba junto a ella. "No vuelves a pisar el plató hasta que me apoquines lo que me debes", mirando a fijamente cámara.

Joaquín Prat apareció en el plató un par de horas más tarde y la gallega no dudó en poner contra las cuerdas a su compañero. "No os vayáis porque tenéis que asistir en directo a cómo Joaquín, que ya ha regresado, va a apoquinar sus deudas, que hoy se lo voy a echar en cara. Me debe los mil de la porra de Kate Middleton y la porra del viernes que la ganamos Dani Montero y yo, dijo.

"No pusimos dinero encima de la mesa", le respondió el presentador ante su petición en dinero. "Pero como tienes una deuda anterior… yo lo deslizo", dijo Patricia Pardo. "Ya saldaré mi deuda, descuida", le respondió Prat zanjando el tema.