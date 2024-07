El hundimiento con cierre de telón que supuso el final de Sálvame ha resonado con fuerza en el mundo mediático durante varios meses. El que fuera uno de los programas de televisión más populares -a la par que polémicos- terminó de la noche a la mañana y dejó a todos sus colaboradores sin rumbo fijo. ¿Dónde ir cuando el programa de tu vida toca fondo? Pues para suerte de estos náufragos su 'Sálvese quien pueda' no fue el final, sino el principio de un nuevo rumbo en sus carreras que les llevó a cruzar el charco.

Entre los que abandonaron el barco, los hubo con toda clase de reacciones; desde los que sufrieron un despido con secuelas permanentes hasta los que agradecieron el final del programa de La Fábrica de la Tele. Quienes tienen extrajeron dos conclusiones completamente distintas después de este final fueron Belén Esteban y María Patiño. Ambas históricas colaboradoras hablaron de su experiencia en uno de los podcasts más famosos de Internet: 'La Pija y la Quinqui'.

Final feliz

El despido de Mediaset no sentó igual de mal a todos los colaboradores que, si bien es cierto que en seguida encontraro un nuevo proyecto al que subirse, hubo un momento en el que se enfrentaron a una realidad sin trabajo fijo. La Esteban, que se ganó el apelativo de 'la princesa del pueblo' tras sus primeras apariciones públicas, ha disfrutado de una vida totalmente distinta.

Belén Esteban ha ha demostrado en varias ocasiones que no guarda ningún tipo de rencor a Telecinco y esta es una confirmación más. Carlos Perger, presentador principal del programa, quiso saber cómo vivieron ambas colaboradoras el final del programa en su vida diaria. La Esteban fue bastante sincera con su respuesta: "No lo he pasado nada mal. Yo estoy feliz, no os voy a engañar. He trabajado muy bien y es verdad que estoy muy bien, haciendo cosas que antes no hacía. Por ejemplo, aunque parezca una tontería, puedo ir a ver más a mi madre, puedo irme con mi amiga a Tenerife, me puedo ir con mi marido un fin de semana...".

El nivel de trabajo dentro de Sálvame exigía tanto a sus trabajadores que incluso descuidó su salud: "Yo soy diabética, tengo azúcar y hacía que no me hacía unas pruebas médicas bastante tiempo. Cuando me dicen si me aburro en casa digo, cariño, no".

La que sin embargo no lo llevó así de bien fue María Patiño: "Cuando me enfrento a la tarde lo pasé muy mal y pedí ayuda psicológica porque dije: 'Soy una puñetera afortunada', y estaba tan inutilizada y amargada que pedí ayuda y tiré para alante".