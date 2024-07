Las novelas turcas han sido una gran revolución en la televisión de este país. Desde hace varios meses son muchas las que ocupan los primeros puestos en el ranking de lo más visto. Desde que Antena 3 descubriera su potencial hace ya meses con el estreno de Erkenci Kus y su actor principal Can Yaman han sido varios los títulos que han pasado por Nova y por los canales femeninos.

Pero no solo eso. También los hay que han pasado incluso por canales principales tanto en su versión diaria (en el horario tradicional de las telenovelas después de comer) como en la que tienen en el prime time. No en vano hay muchas novelas que (como Hermanos) han llegado a emitirse dos noches por semana y no solo eso, sino que han conseguido reventarlo en audiencia siendo lo más visto del día.

Telenovelas turcas

Estas son algunas de las telenovelas turcas que puedes ver en Nova y que están entre las que más han enganchado al público y, por lo tanto, no puedes (o no debes) perderte.

"Jaula Dorada" es una novela que narra la historia de una joven llamada Mariana, quien vive en un pequeño pueblo donde las tradiciones y la religión tienen un gran peso en la vida de sus habitantes. Mariana se ve atrapada en una jaula dorada, representada por las expectativas y limitaciones impuestas por su familia y la sociedad en la que vive. A lo largo de la historia, Mariana lucha por encontrar su propia identidad y libertad, enfrentándose a conflictos internos y externos. La novela explora temas como la opresión, la emancipación y la búsqueda de la felicidad personal.

es una novela que narra la historia de una joven llamada Mariana, quien vive en un pequeño pueblo donde las tradiciones y la religión tienen un gran peso en la vida de sus habitantes. Mariana se ve atrapada en una jaula dorada, representada por las expectativas y limitaciones impuestas por su familia y la sociedad en la que vive. A lo largo de la historia, Mariana lucha por encontrar su propia identidad y libertad, enfrentándose a conflictos internos y externos. La novela explora temas como la opresión, la emancipación y la búsqueda de la felicidad personal. "Sortilegio" es una telenovela mexicana que cuenta la historia de dos hermanos adoptivos, Alejandro y Bruno, interpretados por William Levy y David Zepeda respectivamente. La trama se centra en el triángulo amoroso entre Alejandro, su esposa María José (interpretada por Jacqueline Bracamontes) y Victoria (interpretada por Daniela Romo), una mujer obsesionada con Alejandro. A lo largo de la historia se revelan secretos del pasado que afectan las relaciones de los personajes, creando conflictos y drama en sus vidas.

es una telenovela mexicana que cuenta la historia de dos hermanos adoptivos, Alejandro y Bruno, interpretados por William Levy y David Zepeda respectivamente. La trama se centra en el triángulo amoroso entre Alejandro, su esposa María José (interpretada por Jacqueline Bracamontes) y Victoria (interpretada por Daniela Romo), una mujer obsesionada con Alejandro. A lo largo de la historia se revelan secretos del pasado que afectan las relaciones de los personajes, creando conflictos y drama en sus vidas. "Alas Rotas" es una telenovela venezolana que narra la historia de una joven llamada Ana María, interpretada por Mariana Seoane, quien sufre un accidente que la deja parapléjica. A raíz de este evento, Ana María enfrenta diversos desafíos físicos y emocionales, incluyendo la discriminación y el rechazo de su familia y amigos. La trama se centra en su lucha por superar las adversidades y encontrar el amor verdadero, mientras enfrenta la crueldad y la injusticia de quienes la rodean.

¿Quieres más? Consulta aquí todas las noticas sobre series turcas.