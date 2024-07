Expectación máxima este jueves en la gala de 'Supervivientes All Stars' cuando Jorge Javier Vázquez ha revelado que dos de los concursantes habían sido pillados "muy cerca" durante la noche cuando pensaba que no les grababan: "Esta noche no la vais a olvidar jamás, son unas imágenes muy comprometedoras que os van a dejar perplejos y van a dar muchísimo de qué hablar, podrían afectar a algunas de las personas que están aquí e incluso podrían a llegar a cambiar sus vidas" ha asegurado.

No tardábamos en descubrir que una de las protagonistas es Sofía Suescun, y el otro Bosco Martínez-Bordiú. A pesar de que antes de arrancar el reality se especuló con que la influencer podría volver a sentir algo por Logan Sampedro -con el que tuvo un comentadísimo tonteo durante su edición en 2018 y con el que llegó a besarse a pesar de tener novio en aquel momento, Alejandro Albalá-, y en los primeros días de convivencia Abraham intentó un acercamiento a la de Pamplona, con el que se ha mostrado de lo más cómplice cuando creía que no había cámaras ha sido nada más y nada menos que con el ex de Adara Molinero.

En las imágenes se les ve a ambos tumbados y muy muy juntos durante la noche, a escasos centímetros uno del otro charlando en actitud íntima. Y es al ver que les están grabando cuando, muy nerviosos, se separan y Bosco salta como un resorte y se levanta a vigilar el fuego mientras una Sofía pensativa se queda en el lugar con rostro preocupado.

¿Ha pasado algo entre los concursantes? Adara así lo cree, reaccionando alucinada al inesperado acercamiento de su ex con la hija de Maite Galdeano. "Se estaban acariciando ¿no? Están buscando a ver si hay cámaras y Bosco se levanta con una cara... descompuesto. Están muy cerca, ¿eh?", ha comentado. Una opinión muy diferente a la del novio de Suescun, Kiko Jiménez, que descompuesto ha intentado quitar hierro a las imágenes: "Mi relación está basada en la confianza. Sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche, que a lo mejor no te apetece que salgan. Seguramente han visto al cámara y se han sorprendido" ha justificado.

"Le conozco, es una cara de que le han pillado" le ha replicado Adara al ver la actitud de Bosco, dejando entrever que ahí podría haber algo e insinuando que este 'roneo' podría ser algo "pactado" entre Sofía y Kiko para tener protagonismo. "Tienes una tranquilidad que huele mal, sinceramente" le ha soltado.

Lejos de enfadarse, el ex de Gloria Camila ha dejado claro que "llevo con Sofía muchísimo tiempo, a mí no me vais a ver celoso porque no". ¿Se arrepentirá de estas palabras?

Por el momento parece que no, pero las imágenes comprometedoras de Sofía y Bosco han provocado que Kiko tome una decisión drástica que ha anunciado en redes sociales. Y es que no piensa volver al plató de 'Supervivientes All Stars' porque no va a "contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de aguantar que intenten vender tonteos con unos y con otros inexistentes cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante".