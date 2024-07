El paso de Olga Moreno por 'Supervivientes: All Stars' ha sido muy corto. La concursante se convirtió en la segunda expulsada y su paso por Honduras disto mucho de lo que fue la edición en la que se convirtió en ganadora.

Aunque su estancia en la isla no dio demasiado de que hablar, sí lo hizo su llegada a España, donde se reencontró con Jorge Javier con el que no tiene muy buena relación. En el reencuentro entre ambos la tensión se podía palpar desde el primer momento.

Cuando llevaban unos 10 minutos de entrevista y Olga se dio cuenta de que Agustín Etienne no estaba en plató, a lo que Jorge Javier le preguntó si era su pareja. Pero Olga no quiso responder a la pregunta. “¿Y tú, tienes pareja?”, le preguntó ella dejando claro que no quería hablar de su vida privada.

Era entonces cuando Jorge Javier aclaraba que “chica, que me has preguntado y yo con total tranquilidad te digo que no tengo pareja”. Olga continuaba diciendo que “no te lo he dicho cuando me lo has preguntado porque no quiero decirlo. Pero vamos, que no pasa nada”. Finalmente, Jorge Javier comentaba que “yo contesto a lo que se me pregunta”.

La actitud de la concursante fue muy comentada por el tono en el que se dirigía a Jorge Javier y lo tensa que se le notaba y María Patiño no pudo callarse ante lo que vio. La presentadora de 'Ni que fuéramos' comentó la entrevista con un sonado zasca en su perfil de 'X'.

"No se puede ser más ridícula", escribió añadiendo al comentario de otra usuaria de 'X' que hacía referencia a la educación de Olga Moreno.