'First Dates' es uno de los programas más exitosos de la televisión. Cada noche Carlos Sobera y su equipo abren las puertas al restaurante del amor en el que personas de lo más variopintas tratan de encontrar el amor.

Fidel ha sido una de esas personas que ha pasado por el programa dando mucho de que hablar porque decidió presentarse en su cita vestido de 'El mendigo gatito'.

"Un día en Barcelona vi que los turistas prestaban más atención a los gatos callejeros que a la gente que estaba pidiendo, entonces pensé que si los mendigos se vistieran de gatitos, al ser de la misma especie, les ayudarían", explicó. "Me he presentado un par de veces en citas vestido de 'El mendigo gatito' y, una de ellas, cuajó. La chica flipó porque le encantaban los gatos y me quiso 'adoptar' como uno más." Pero en esta caso eso no ocurrió.

A si cita Judith no le hizo ninguna gracia que Fidel apareciera a cenar con ella de esa guisa. "Soy muy vergonzosa y esa situación estaba siendo muy complicada. Me dieron ganas de levantarme e irme."

Hacia el final de la velada, Fidel decidió quitarse su traje y aparecer con la camiseta rosa y los vaqueros que llevaba debajo del disfraz, pero la cosa siguió sin cuajar entre ellos: "Tú y yo no quedaríamos nunca", le dijo Judith al verle.

"Desde que nos hemos visto al principio los dos coincidimos en que aquí no había nada. Si nos hubiéramos encontrado en cualquier otra situación, ni nos habríamos saludado", le dijo ella cerrando toda posibilidad de volver a tener una cita.